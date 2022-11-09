В Луганской области россияне массово сдаются в плен, их даже никто не считает, - Гайдай

Сейчас ситуация в Луганской области остается довольно сложной, хотя ВСУ продолжают понемногу продвигаться. И российские захватчики напуганы, понимают ведь, что украинские военные уже совсем близко.

В Луганской области оккупанты массово сдаются в плен.

Российская армия несет бешеные потери на всех боевых направлениях, поэтому в бой бросают недавно мобилизованных, в том числе и в Луганской области. "Мобики" почти не подготовлены и сразу сдаются в плен, рассказал в эфире телеканала Freeдом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты сдаются в плен десятками. При этом их учет не ведется.

Гайдай рассказал, что их сразу с полигона перебрасывают на фронт, где они встречаются с нашей безжалостной артиллерией. На их глазах происходит настоящая "мясорубка" – россияне не выдерживают .

Это, конечно, и ломает психику, и оказывает большое влияние вообще на моральный боевой дух. Потому, собственно, они пытаются сдаться десятками. Их там бросают, они никому не нужны, и их учет никто не ведет,

– сказал Гайдай.

В то же время он добавил, чтоосвобождение Луганской области несколько затягивается. Причина в том, что российские оккупанты успели подготовиться и заминировали немало территорий.

Ситуация в Луганской области: последние новости

Оккупанты не оставляют попыток захватить Белогоровку в районе Лисичанска, Луганская область. В самом же Лисичанске Вооруженные Силы Украины высокоточными ударами уничтожили около 30 кадыровцев из батальона "Ахмат".

Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что контрнаступление ВСУ замедлилось возле Белогоровки и Кременной. Сватово же является центром противостояния в Луганской области.

В районе Сватово – Кременная продолжается позиционная и маневровая война. Трасса Р66, объединяющая эти два населенных пункта, остается под огневым контролем ВСУ, хотя враг и пытается вытеснить украинские позиции.

Бойцы 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты ВСУ артиллерийским ударом уничтожили российский склад горюче-смазочных материалов в Луганской области. Речь идет о взорванных запасах топлива в селе Диброва Северодонецкого района.

Примите во внимание - Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео