Дрон ударил в нефтяное сердце оккупированной Луганщины: в ОВА рассказали детали

На территории, временно оккупированной пророссийскими боевиками, 4 декабря пылал пожар. По информации ОВА, произошла атака дрона.

Пророссийские боевики остались без нефти. Неизвестный дрон не смогли зафиксировать ни средства ПВО, ни устройства радиоэлектронной борьбы.

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Взрыв был громким

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что нефтебаза не выдержала атаки беспилотника. По его словам, попадание было в самое сердце нефтяной промышленности области.

Взорвалось громко, а пылало ярко. Тысячи луганчан сначала услышали это, а потом и увидели,

– говорится в сообщении.

Также Лысогор подчеркнул, что оккупанты все лучше понимают, что опасность может ждать их в тылу, ведь есть ВСУ.

Сгорела нефтебаза оккупантов: смотрите видео

Что происходит на оккупированной Луганской области