В Луганской области снова взрываются склады боеприпасов оккупантов: эпическое видео

На территории временно оккупированной россиянами Луганской области загорелся склад боеприпасов. Произошло это в городе районного значения Зимогорье.

Заметим, что российский склад взорвался и в селе Белое, что возле Зимогорья.

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Интересно, что с позиций Вооруженных Сил Украины до состава в Зимогорье – более 50 километров. Пока официальной информации от ВСУ о взрыве складов нет. Однако в сети уже полагают, не HIMARS ли помог ликвидировать вражеский склад с боеприпасами.

Первые кадры использования HIMARS украинскими защитниками появились 24 июня. Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что теперь без сомнений это лето для российских захватчиков будет жарким. Более того, для некоторых из них оно еще и станет последним в жизни.

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Взрывы на вражеских складах боеприпасов участились

16 июня жители оккупированного Хрустального в Луганской области сообщали о мощном взрыве, который произошел, предварительно, на складе боеприпасов. Видео с места происшествия сразу начали распространяться в сети. На кадрах видны поднимающиеся в небо густые клубы дыма.

Уже 20 июня на территории временно оккупированного Донецка разгорелся склад с боеприпасами российских захватчиков. Над городом тоже поднимался дым.

22 июня во временно оккупированном Скадовске зафиксировали "прилеты". Было слышно два взрыва. Один из них, очень мощный, раздался в районе порта. В тот же день в западной части России прогремели взрывы на складе боеприпасов. В результате инцидента во Владимирской области погибли несколько военных.

25 июня взрывы услышали в Сватово, что на Луганщине. Там россияне недавно разместили свой военный склад.

Добавим, что за последние сутки американские системы HIMARS отработали по тыловым базам накопления россиян. Это одна из причин, почему оккупанты прибегли к массированному ракетному удару по всей территории Украины. Речь идет об уничтожении вражеских артиллерийских складов, штабов оккупационных войск и мест накопления живой силы. На разных участках фронта произведено 6 успешных поражений. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Известно, что на вооружении России сейчас находятся советские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", "Смерч", "Ураган". Они способны поражать цели на расстоянии 20 – 40 км. Именно поэтому получение Украиной РСЗО американского производства с дальностью поражения до 80 километров качественно изменило ход военного противостояния.

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