"ВСУ идут": на мосту у вокзала в Мариуполе появилась красноречивая надпись
23 июля 2022 , 22:50Читати новину українською
Источник:Петр Андрющенко
В Мариуполе, как и на остальных территориях временно оккупированной Украины, живут проукраинские жители. Именно поэтому люди там сделали для оккупантов надпись-напоминание про ВСУ.
Соответствующую информацию сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Следует вспомнить, что в городе парень вышел на площадь с украинским флагом .
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В Мариуполе оккупантам напомнили, что ВСУ близко
Мариуполь. Мост на железнодорожном вокзале. Вчера (говорится о 22 июля – 24 канал),
– написал Андрющенко.
Он также пояснил, что мариупольцы напомнили оккупантам, что ВСУ идут.
"Возмездие уже рядом", – сказал советник мэра Мариуполя.
Мост в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко
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