"ВСУ идут": на мосту у вокзала в Мариуполе появилась красноречивая надпись

23 июля 2022 , 22:50
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Петр Андрющенко

В Мариуполе, как и на остальных территориях временно оккупированной Украины, живут проукраинские жители. Именно поэтому люди там сделали для оккупантов надпись-напоминание про ВСУ.

Соответствующую информацию сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. Следует вспомнить, что в городе парень вышел на площадь с украинским флагом .

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В Мариуполе оккупантам напомнили, что ВСУ близко

Мариуполь. Мост на железнодорожном вокзале. Вчера (говорится о 22 июля – 24 канал),
– написал Андрющенко.

Он также пояснил, что мариупольцы напомнили оккупантам, что ВСУ идут.

"Возмездие уже рядом", – сказал советник мэра Мариуполя.


Мост в Мариуполе / Фото Петра Андрющенко

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Автор: Діана Квасневська