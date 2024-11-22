В Мариуполе работала ПВО: там перебои с электроснабжением

Россияне оккупировали Мариуполь в начале полномасштабного вторжения после ужасной блокады. В то же время там им даже на третий год войны не дают покоя.

Во временно оккупированном Мариуполе работала российская противовоздушная оборона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на советника городского головы Мариуполя.

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Частично исчез свет

Советник городского головы Мариуполя написал, что над городом в небе видны следы работы противовоздушной обороны.

Кроме этого, в районе площади Свободы исчезло электроснабжение. Пока неизвестно ничего о последствиях и причинах работы ПВО.

Интересно начинается пятница,

– написал Андрющенко.

Ранее стало известно, что через Мариуполь были зафиксированы массовые и хаотичные перемещения российской техники из Запорожья. Такой активности не наблюдали уже достаточно давно.

Раньше все происходило наоборот – технику тянули из России в сторону Угледара, а похожих действий не было уже 2 года. Вероятной точкой назначения этой техники должно стать Курахово, которое россияне активно пытаются захватить.