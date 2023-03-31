Из-за "несуществующей" мобилизации в Мариуполе вынуждены срочно готовить новых специалистов

У страны-агрессорки из-за развязавшейся ею же войны настолько все идет по плану и без потерь, что из-за мобилизационных процессов приходится срочно искать замену специалистам и обучать основам новых. Происходит это и на временно оккупированных территориях.

Из-за мобилизационных мероприятий замещение сотрудников понадобилось и в Мариуполе. Для этого так называемый глава администрации города гауляйтер Олег Моргун решил внепланово провести курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки. Доказательства таких намерений появились и в соцсетях, пишет 24 Канал.

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Из-за мобилизации не хватает специалистов

Моргун хотел провести курсы для руководителей, их заместителей и специалистов по обеспечению комплексной безопасности учреждений культуры и искусства. Для этого предатель Украины обратился за помощью к учреждению, которое располагается в далеком Ханты-Мансийске.

Вероятно, именно там он нашел самые низкие цены. Однако следует отметить, что при этом услуги Западно-Сибирского центра профессионального обучения оказались отнюдь не из дешевых.

Так, центр профессионального обучения согласился заочно провести повышение квалификации максимально за 1800 рублей, а вот профессиональную переподготовку за 8 тысяч. Это эквивалентно 855 и 3798 гривнам соответственно.

Через мобилизационные мероприятия функционирование заведений культуры и искусства "влетят в копеечку" / Скриншоты с соцсетей

И все это при том, что научить обещают таким вещам, как, например:

организация безопасности, охрана труда и электробезопасность,

пожарная безопасность,

антитеррористическая защита,

информационная и антикоррупционная безопасность.

Что происходит в Мариуполе: коротко