Россияне строят третью военную базу в Мариуполе: Андрющенко назвал причину

Россияне продолжают превращать Мариуполь в свой военный хаб. В частности, в Приморском районе города начали строительство новой базы для оккупантов.

В Мариуполе уже есть две военные базы. Строительство третьей, вероятно, указывает на необходимость расселить российские подразделения. Подробнее о причинах действий оккупантов 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Почему россияне строят новые базы

В Приморском районе Мариуполя российские военные строят уже третью военную базу. Одна из них – база ОМОНа, другая – полностью военная. Вероятнее всего, туда или будут переводить какие-то подразделения с территории комбината Ильича, или завезут новые.

Они почему-то очень полюбили Приморский район, там самая большая концентрация домов, которые начали строить по ипотекам. Теперь становится более или менее понятно, кто покупает эти квартиры на нулевом уровне. Думаю, это как раз офицерский состав, поэтому им базы рядом с домом и строят,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича уже давно есть военная база оккупантов. Однако в последнее время военные оттуда разбегаются из-за определенного конфликта между Рамзаном Кадыровым и Денисом Пушилиным, ведь завод сейчас контролирует "Ахмат".

Конфликт между лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и так называемым главарем "ДНР" продолжается уже некоторое время. Еще в прошлом году они сблизились, а Кадыров даже получил бизнес по металлолому и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича в знак благодарности от Пушилина. В то же время сейчас между ними идет борьба за власть.В частности, в оккупированный Мариуполь 22 января наведался Рамзан Кадыров вместе с сыном. По словам Петра Андрющенко, этот визит Кадырова имеет целью "продвинуть" сына Адама на должность гауляйтера города.

"Поэтому, видимо, из-за этого россияне пытаются вывезти свои подразделения на другие места базирования. Да и как ни крути, они сейчас расслабились. Давно у нас серьезно не "хлопнуло", поэтому они повыползали и начали строить свои базы", – заметил советник мэра Мариуполя.

Кроме того, не удивительно, что россияне создают новые базы именно в жилой застройке. Ведь понимают, что тогда украинским военным будет сложно поражать их военные объекты, которые расположены вплотную к домам.

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