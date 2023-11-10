"Передали подарок": в Мариуполе взорвали автомобиль одного из российских "полициантов"
Во временно оккупированном Мариуполе 10 ноября взорвали автомобиль одного из российских "полициантов". "Взрывное" утро было на проспекте Металлургов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а также телеграм-канал "Мариуполь.Сопротивление". Детали по поводу взорванного авто оккупантов обещают рассказать позже, передает 24 Канал.
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В Мариуполе взорвали авто оккупанта
По информации Андрющенко, автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса взорвали на проспекте Металлургов. Подарок передали активисту сопротивления. В сети они сообщили, что "подарок" передали по случаю дня милиции, который россияне празднуют 10 ноября.
Сегодня полицаи празднуют профессиональный праздник в Мариуполе. Мы свой подарочек уже передали. Теперь осталось посмотреть – угостят ли товарищей/коллег, или зажмут? Ну, учитывая потенциально госпитализированных….
– прокомментировали взрыв в "Мариуполь.Сопротивление".
В Мариуполе взорвали авто оккупанта / Фото "Мариуполь.Сопротивление"
Андрющенко заявил, что подробности взрыва будут сообщены впоследствии. Он также надеется, что, может быть, это не последний сюрприз для оккупантов сегодня.
"Наконец-то хорошие новости из города", – прокомментировал взрыв Андрющенко.
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Между тем, российские пропагандистские телеграм-каналы заявляют, что в Мариуполе просто "горел автомобиль".
Что происходит в Мариуполе: последние новости
- Россияне несут немалые потери на фронте, поэтому активно ищут пути пополнения личного состава. Следовательно, враг пытается мобилизовать мужчин, которіе живут на оккупированных территориях. Андрющенко подчеркнул, что некоторых мужчин удается обманом отправить на фронт. Оккупанты обещают, что человек останется в тылу, но на самом деле почти сразу его отправляют на передовую. Соответствующие случаи фиксируют во временно оккупированном Мариуполе и поселках поблизости.
- В поселке Седово, недалеко от Мариуполя, украинские защитники поразили российский склад с боеприпасами. Взрывы были настолько мощными, что слышали их даже в Мариуполе.
- В порт Мариуполя 23 октября впервые вошел морской балкер России. Андрющенко предполагает, что враг мог на нем перевозить ящики с боеприпасами. Ведь для разгрузки боевых машин или другой техники необходимо специальное оборудование. К тому же, если бы в Мариуполе выгружали технику, это увидели бы местные жители.