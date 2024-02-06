У россиян заметили новые отметки: Андрющенко сказал, о чем это свидетельствует

Через Мариуполь продвигается большое количество военной техники россиян на разные участки фронта. Недавно в городе заметили военную технику врага с новыми отметками.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что эти подразделения россиян являются вновь созданными. Однако куда именно они направляются, пока неизвестно.

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Перебрасывают на другие участки фронта

В городе обнаружили российскую технику с пометкой в виде буквы "х" в квадрате. Она двигалась через Мариуполь в направлении Бердянска и дальше.

Мы не фиксируем, чтобы такие подразделения базировались непосредственно в зоне нашего контроля, поэтому они выдвинулись куда-то дальше,

– пояснил советник городского головы Мариуполя.

В то же время на направлении из Бердянска (это Запорожское направление) – двигалась техника, которая имела отметку "треугольник в треугольнике".

Эта российская техника двигалась в направлении Новоазовска. Поэтому можно предположить, что оккупанты концентрируют эти подразделения непосредственно вблизи него. Также, вероятно, ее перебрасывают на север Донецкой области или в Луганскую область.

Сейчас мы пытаемся установить и понять, что это за подразделения и где они концентрируются. Последний раз новые отметки фиксировались несколько месяцев назад. Позже мы нашли эти подразделения аж на Луганском направлении, где они участвовали в боевых действиях,

– отметил он.

В то же время это точно свидетельствует о том, что россияне готовят новые подразделения. Обычно вражескую технику с пометками "z" и "v" отводят от линии фронта и доукомплектовывают, чтобы потом снова отправить на штурмы.

Когда появляется вражеская техника с новыми отметками, то это наверняка совершенно новые подразделения, сформированные в основном из контрактников, возможно кадровых военных. Их перебрасывают на другие участки фронта,

– отметил Петр Андрющенко.

Также известно, что россияне формируют новые "элитные" подразделения "Шторм Гладиаторы", и появление техники с новыми обозначениями может быть связано именно с этим.

Ситуация в Мариуполе

Россияне превращают оккупированный город в свой военный хаб. Сейчас в Мариуполе есть две военные базы, однако враг строит третью. Она будет расположена в Приморском районе.

В то же время в этом районе активно строят ипотечное жилье. Понятно, что в них будет жить офицерский состав тех военных баз.

После оккупации Мариуполя предприятие "Азовсталь" было разрушено, однако восстанавливать его россияне не собираются. Сейчас на территории завода происходит мародерство. Там собирают металлолом, а также устраивают пожары – выжигают кабели, чтобы достать медь.