"Старые фотографии" Скрябина: в маршрутке в Мариуполе звучали украинские песни

В одной из маршруток оккупированного Мариуполя 27 августа звучала песня легендарного Кузьмы Скрябина. Украинцы продолжают противостоять россиянам – в том числе и в культурном аспекте.

России не удастся взломать украинский народ. Все прекрасно помнят, сколько домов уничтожил Кремль и сколько людей он убил.

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Несокрушимый украинский Мариуполь

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, на котором в оккупированном Мариуполе раздается украинская песня. На весь салон местной маршрутки играл хит Кузьмы Скрябина "Старые фотографии".

Кажется, что это было так давно, когда в руках держу этот альбом.

Нам было абсолютно все равно, не имея ничего иметь все,

– звучало в оккупированном городе.

Андрющенко точно отметил, что сопротивление бывает и таким. Несмотря на все попытки Кремля, не удастся сломать дух украинского народа.

Сопротивление украинцев в оккупации