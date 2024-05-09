В марте уволили, а теперь вернули: Зеленский назначил Герегу командующим Сил поддержки

Владимир Зеленский сменил руководство Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, назначив на должность нового командующего. Им стал генерал-майор Дмитрий Герега.

Напомним, что в марте Зеленский уже увольнял Герегу с этой должности. Тогда на его место назначили Александра Яковца.

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Герега назначен новым командующим Сил поддержки ВСУ

В четверг, 9 марта, Зеленский подписал указ, в котором назначил Герегу новым командующим Сил поддержки ВСУ.

Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины,

– говорится в тексте указа.