В марте уволили, а теперь вернули: Зеленский назначил Герегу командующим Сил поддержки
9 мая 2024, 14:16Читати новину українською
Источник:Указ президента Украины
Владимир Зеленский сменил руководство Сил поддержки Вооруженных Сил Украины, назначив на должность нового командующего. Им стал генерал-майор Дмитрий Герега.
Напомним, что в марте Зеленский уже увольнял Герегу с этой должности. Тогда на его место назначили Александра Яковца.
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Герега назначен новым командующим Сил поддержки ВСУ
В четверг, 9 марта, Зеленский подписал указ, в котором назначил Герегу новым командующим Сил поддержки ВСУ.
Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины,
– говорится в тексте указа.