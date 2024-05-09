Нагадаємо, що у березні Зеленський уже звільняв Герегу з цієї посади. Тоді на його місце призначили Олександра Яковця.

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Герегу призначено новим командувачем Сил підтримки ЗСУ

У четвер, 9 березня, Зеленський підписав указ, у якому призначив Герегу новим командувачем Сил підтримки ЗСУ.

Призначити ГЕРЕГУ Дмитра Михайловича командувачем Сил підтримки Збройних Сил України,

– мовиться у тексті указу.

Зазначимо, що він вже обіймав дану посаду від 2021 року по березень 2024. Тоді на його місце призначили Олександра Яковця, якого не так давно, 26 квітня, Зеленський звільнив з посади командувача Сил підтрики ЗСУ, та призначив на посаду голови Адміністрації Держспецслужби транспорту.

Також Герега бав участь у бойових діях в зоні АТО з 2014 року.