Маразм на Пасху: в Мелитополе установили экран, на котором "оживили" Татарского

В самом центре оккупированного Мелитополя российские захватчики установили экран, с которого весь день взорван русский военкор и пропагандист Владлен Татарский "рассказывает" о смерти и воскресении.

Видеопослание усопшего в Пасху – это очередное пробитое дно "русского мира".

Смотрите также Оккупанты оставляют без света целые улицы на Херсонщине, – Жданов рассказал о цели

Местные телеграмм-каналы отмечают, что на фоне плохой погоды и опустевшего из-за оккупации города пропагандистская "видеооткрытка" имеет по меньшей мере жуткий вид.

Что "сказал" мертвый Татарский в поздравлении

Ликвидированный российский пропагандист с экрана заявил, что "все мы умрем".

И однажды мы все воскреснем, в этом благая весть. С нами воскреснут наши командиры Моторола, Клуни, Воха, все остальные, Батя. Все воскреснут, все вместе будем в одном строю. В каком мы теле будем, мы не знаем. Но мы точно знаем, что однажды это произойдет,

– сказал Татарский.

Пасхальное поздравление мертвого пропагандиста Татарского: смотрите видео

Добавим, что после ликвидации Татарского в его телеграмме появилось сообщение, в котором он "благодарит" Путина и Пригожина. В сообщении указано, что Татарский "благодарит" за "награду" и "честь".

Ликвидация Татарского: что об этом известно