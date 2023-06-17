Украина перехватывает инициативу, – в Минобороны рассказали, что нужно, чтобы дожать Россию
Источник:Минобороны Украины
В Минобороны Украины заявляют, что военные планы реализуются в соответствии с оценками. Нашим военным удается перехватить инициативу.
Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что Россия защищается. В то же время Гаврилов отметил, что для достижения победы над российскими захватчиками украинским военным нужно дальнобойное высокоточное вооружение.
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В Минобороны заявили о необходимости дальнобойного оружия
"Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 километров", – сказал заместитель министра.
Он также добавил, что Украина находится на пути получения самолетов. По его словам, авиация, прежде всего, будет защищать украинское небо от российских баллистических и других ракет для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.
"Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые снабжают нас всем необходимым", – подытожил Гаврилов.
Что известно о ситуации на фронте
- По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Россияне наступали в трех направлениях.
- Противник в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр информировала, что на Востоке украинские военные ведут оборонительные и контрнаступательные действия. Враг же пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Оккупанты ведут штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.
- Маляр констатировала, что в Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Она сообщила, что наши войска проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из происков к Бахмуту.
- В то же время на Юге наши войска ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу. По ее словам, Силы обороны имеют тактический успех и постепенно продвигаются вперед.