В Миргороде на Полтавщине раздались взрывы

В Полтавской области объявили воздушную тревогу. Местные жители сообщают о взрывах.

В Полтавской области прозвучали сирены. После этого сообщили и о взрывах.

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Местные слышали звук взрывов

В Полтавской области 11 октября в 13:45 объявили воздушную тревогу. Позже, в 14:10, жители региона сообщили о взрывах.

В 14:19 сообщили об отбое воздушной угрозы.

В Полтавской ОВА отметили, что попаданий нет. Также уточнили, что информация о пострадавших не поступала.

7 октября в Миргородском районе взорвалась вражеская ракета. В результате взрыва повреждены 9 частных домов.

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