В Миргороде на Полтавщине раздались взрывы
11 октября 2023, 14:11Читати новину українською
В Полтавской области объявили воздушную тревогу. Местные жители сообщают о взрывах.
В Полтавской области прозвучали сирены. После этого сообщили и о взрывах.
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Местные слышали звук взрывов
В Полтавской области 11 октября в 13:45 объявили воздушную тревогу. Позже, в 14:10, жители региона сообщили о взрывах.
В 14:19 сообщили об отбое воздушной угрозы.
В Полтавской ОВА отметили, что попаданий нет. Также уточнили, что информация о пострадавших не поступала.
7 октября в Миргородском районе взорвалась вражеская ракета. В результате взрыва повреждены 9 частных домов.
Россияне дроном атаковали авто ритуальной службы
- Инцидент произошел ориентировочно 11 октября в Херсонском районе Херсонской области. В Херсонской городской военной администрации объяснили, что враг попал по пригороду Херсона.
- Известно об одном пострадавшем. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
- Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны. По их данным, в результате взрыва пострадали трое работников ритуальной службы, которые находились возле специального транспорта.