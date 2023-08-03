"Хлопок" посетил Подмосковье: там жалуются об огне в цехе по производству аккумуляторов
В Московской области продолжается марафон "взрывов" и цветения "хлопка". Так, в Подмосковье в селе Ачкасово днем 3 августа якобы "вспыхнул огонь".
Об этом сообщают российские СМИ. Впоследствии стало известно, что горит цех по производству аккумуляторов, передает 24 Канал.
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Что произошло в Московской области
О "взрывах" в Ачкасово пропагандисты сообщили около 14:20 по местному времени. На выложенных в сеть кадрах четко видно, что в результате взрыва в небо поднялся белый столб густого дыма.
В Ачкасове раздались "взрывы" и поднялся вверх столб дыма: смотрите видео
Сначала очевидцы сообщали, что горит склад с аккумуляторами страны-агрессора. Впоследствии стало известно, что это был цех, где производили эти батареи.
В Подмосковье горел цех по производству аккумуляторов: смотрите видео
Этот белый дым видели и жители нескольких соседних населенных пунктов вблизи Ачкасового. Жители села говорили, что на этом предприятии якобы случилось "чрезвычайное происшествие".
Дым видели и в соседних селах Подмосковья: смотрите видео
Кроме того, российские правоохранители сообщили, что из цеха по производству кислородных аккумуляторов якобы были эвакуированы 7 человек. Они также подчеркнули, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.
Из цеха в результате пожара эвакуировали людей: смотрите видео
Пока неизвестно, удалось ли оккупантам потушить пожар в цехе. Кроме этого, оккупанты не сообщали, есть ли в результате этого "пожара" пострадавшие и какие масштабы повреждения здания.
Белый химический дым в Московской области после "взрыва" / Фото из российских телеграм-каналов
Недавно Москву якобы атаковали беспилотники
- Ночью 1 августа российскую Москву снова "атаковали неизвестные беспилотники". В частности, очевидцы сообщали о взрывах в одной из башен "Москва-Сити".
- Впоследствии в сети появились фото последствий атаки по небоскребу, где расположены 3 министерства страны-агрессора. Так, там был поврежден фасад на уровне 17 этажа.
- Через некоторое время высказались по поводу "атаки дронов" и в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что угроза для Москвы "очевидна" и они якобы "продолжают принимать меры".
- Также отреагировал на "хлопок" в Москве и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что Украина не будет спрашивать ни у кого разрешения, как использовать оружие, которое она производит на своей территории. Также он отметил, что ВСУ уничтожают страну-агрессора там, где считают нужным.