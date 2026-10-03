3 октября, 16:04
Обновлено - 16:31, 3 октября
В Московской области раздавались взрывы
В субботу, 3 октября, в Московской области раздавались взрывы. В регионе действовала ПВО.
Об этом сообщили телеграммы-каналы.
Что известно о взрывах Московской области?
Днем 3 октября Московская область оказалась под атакой. В регионе слышали взрывы.
ПВО страны-агрессорки пыталась сбить воздушные цели. Жители Московской области выкладивали ее работу в соцсети.
В Московской области работала ПВО: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)
В Московской области слышали взрывы: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)
Местные жители показывают работу ПВО: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)
Напомним, что в ночь на 3 октября Россия была под атакой беспилотников. Минобороны страны-агрессорки заявляло, что якобы более 200 "сбитых" БпЛА. Дроны атаковали 12 областей.