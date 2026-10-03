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3 октября, 16:04
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Обновлено - 16:31, 3 октября

В Московской области раздавались взрывы

Даниил Жоров

В субботу, 3 октября, в Московской области раздавались взрывы. В регионе действовала ПВО.

Об этом сообщили телеграммы-каналы. 

Что известно о взрывах Московской области? 

Днем 3 октября Московская область оказалась под атакой. В регионе слышали взрывы. 

ПВО страны-агрессорки пыталась сбить воздушные цели. Жители Московской области выкладивали ее работу в соцсети.

В Московской области работала ПВО: смотрите видео (нецензурная лексика 18+) 

 

 

В Московской области слышали взрывы: смотрите видео (нецензурная лексика 18+) 

 

 

Местные жители показывают работу ПВО: смотрите видео (нецензурная лексика 18+)

 

Напомним, что в ночь на 3 октября Россия была под атакой беспилотников. Минобороны страны-агрессорки заявляло, что якобы более 200 "сбитых" БпЛА. Дроны атаковали 12 областей.

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