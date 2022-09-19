"Зэки пригожина и ток-ток войска не спасают": москвичам будут массово вручать повестки

Война в Украине теперь коснется и жителей Москвы. По словам Сергея Братчука, повестки будут вручать в столице россии.

Москва, приготовиться, – Братчук

Владимир путин долго берег москвичей от всех бед войны. Однако поражения на фронте заставили агрессора изменить планы, так что теперь в бой могут отправить и жителей столицы.

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Некоторые источники в россии сообщают, что с сегодняшнего дня начнут массово вручать повестки москвичам. То есть зеки пригожина, тиктоковские войска и другие бандиты не спасут российскую армию. Итак, Москва, приготовься,

– заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он призвал москвичей ждать черных пакетов.

Россияне пополняют колоссальные потери на войне

С начала полномасштабной войны в Украине 54 650 российских военных отправились домой в пакетах. Особенно ситуация во вражеском войске ухудшилась после того, как ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине. Так что теперь военно-политическое руководство захватчиков разными способами пытается восстановить потери.

В частности, враг ужесточил незаконную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Мужчин вылавливают на улицах, бьют палками и загоняют в "военкоматы". Из-за этого из Горловки убежали все мужчины призывного возраста.

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19 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что россияне перебросили в Украину около 400 заключенных из Тамбова. Все они отбывают наказание за уголовные преступления.

В то же время, по данным американского Института изучения войны, в россии начали формировать 4-й добровольческий армейский корпус. Однако аналитики считают, что на ход войны это существенно не повлияет. Ведь предыдущий такой корпус продержался в Украине всего несколько дней и "растворился" в Харьковской области.

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