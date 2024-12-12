В России ликвидировали конструктора ракет Х-59 и Х-69 Михаила Шатского, – СМИ

Российские паблики сообщают, что в Подмосковье якобы был ликвидирован заместитель генерального конструктора КБ "Марс" и начальник отделения программного обеспечения Михаил Шатский.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Известно, что он был организатором работ по модернизации ракет Х-59 и Х-69.

Смотрите также Причастен к ударам по "Амстору" и дому в Днепре: в России нашли мертвым Дмитрия Голенкова

Что известно о смерти Шатского

Михаил Шатский производил вооружение, которым россияне обстреливают мирные города Украины и энергетическую инфраструктуру. Помимо создания вышеупомянутых типов ракет он также занимался разработкой беспилотных летательных аппаратов для оккупационной армии.

КБ "Марс", в котором работал Шатский, является вражеским разработчиком бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами. Он находится в ведомственном подчинении "Росатому", до 2017 года подчинялось "Роскосмосу".

Сегодня в сети появилась информация о его ликвидации. Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров отреагировал на предварительные данные о смерти разработчика вооружения для захватчиков в своем телеграм-канале.

У Буданова длинные руки. Похоже, никто из виновных в геноциде украинцев не умрет природной смертью. Сегодня силами ГУР в Москве ликвидирован особо вредный преступник – заместитель генерального конструктора, руководитель отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский,

– написал он.

Заметим, что официального сообщения от ГУР МО, подтверждающего причастность разведки, пока обнародовано не было. Однако источники Суспильного в спецслужбах признали ликвидацию россиянина.

Напомним, недавно в Севастополе взорвался автомобиль, в котором находился капитан Черноморского флота России Валерий Транковский. Ему оторвало ноги, он умер от потери крови. Именно он отдавал приказы на пуски крылатых ракет по акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.