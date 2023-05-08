В Москве – тревожно: на улицах появились загадочные метки
Источник:Сергей Стерненко
На улицах российской Москвы появились красные отметины в виде крестов. Их разместили на асфальте.
Кое-где метки на углу улиц, кое-где – посреди дороги. О них стало известно 8 мая.
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В Москве появились загадочные отметки
Москва, тревожно…
– прокомментировал активист.
Вечером 8 мая официально российские пропагандисты не комментировали отметки.
В российской Москве появились метки / Фото из телеграм-канала Стерненко
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У Москві з'явились загадкові позначки
Москва, трєвожно…
– прокоментував активіст.
Ввечері 8 травня офіційно російські пропагандисти не коментували позначки.
У російській Москві з'явились мітки / Фото з телеграм-каналу Стерненка
"Атака беспилотников" на Кремль
Очевидно, беспокойство москвичей увеличилось из-за недавних взрывов возле Кремля. Их было слышно в ночь на 3 мая. Россияне сообщали, что видели искры в небе и людей, которые были с фонариками у здания.
В России, по методической, заявили об "атаке беспилотников", которую якобы устроила Украина. В пресс-службе Путина принялись угрожать , что "ответ будет". Любопытно, что за охрану Кремля отвечает федеральная служба охраны. Это отдельное подразделение, имеющее собственное ПВО. Наверное, в тот день у службы был выходной.
Пресссекретарь Президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал : "Украина применяет все имеющиеся силы и средства для того, чтобы освобождать свои территории, а не атаковать чужие".
Последние тревожные новости из России
- В российской Москве 6 мая из-за подрыва автомобиля пропагандиста Захара Прилепина перекрыли движение дорог. Вероятно, бункерный не на шутку испугался. Ведь движение машин перекрыли в центре города и в районе Кремля.
- Издание Reuters написало, что у россиян беспокойство выросло за последнюю неделю. Так, в нескольких российских регионах уже свернули меры к 9 мая. В Москве на репетиции парада привлекли меньше военных и военной техники, хотя жители города хотели, чтобы он состоялся, как всегда.
- Украинская разведка предупредила, что Кремль может готовить провокации на 9 мая. В частности, российские власти могут инсценировать нападения на гражданское население пограничных районов России. Провокации российские спецслужбы могут провести против гражданского населения России.