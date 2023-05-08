В Москве – тревожно: на улицах появились загадочные метки

На улицах российской Москвы появились красные отметины в виде крестов. Их разместили на асфальте.

Кое-где метки на углу улиц, кое-где – посреди дороги. О них стало известно 8 мая.

Смотрите также Точно в цель, или операция "Руст-2": кому выгодна первая с 1942 года бомбардировка Кремля

В Москве появились загадочные отметки

Москва, тревожно…

– прокомментировал активист.

Вечером 8 мая официально российские пропагандисты не комментировали отметки.

В российской Москве появились метки / Фото из телеграм-канала Стерненко

Дивіться також Точно в ціль, або операція "Руст-2": кому вигідне перше з 1942 року бомбардування Кремля

У Москві з'явились загадкові позначки

Москва, трєвожно…

– прокоментував активіст.

Ввечері 8 травня офіційно російські пропагандисти не коментували позначки.

У російській Москві з'явились мітки / Фото з телеграм-каналу Стерненка

"Атака беспилотников" на Кремль

Очевидно, беспокойство москвичей увеличилось из-за недавних взрывов возле Кремля. Их было слышно в ночь на 3 мая. Россияне сообщали, что видели искры в небе и людей, которые были с фонариками у здания.

В России, по методической, заявили об "атаке беспилотников", которую якобы устроила Украина. В пресс-службе Путина принялись угрожать , что "ответ будет". Любопытно, что за охрану Кремля отвечает федеральная служба охраны. Это отдельное подразделение, имеющее собственное ПВО. Наверное, в тот день у службы был выходной.

Пресссекретарь Президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал : "Украина применяет все имеющиеся силы и средства для того, чтобы освобождать свои территории, а не атаковать чужие".

Последние тревожные новости из России