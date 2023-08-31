В Москве – снова план "Ковер": аэропорты не принимают и не выпускают самолеты
Утром 31 августа в Москве снова закрыли аэропорты. В России в очередной раз заявили об атаке беспилотника.
В 6 утра 31 августа стало известно, что в Москве снова объявили план "Ковер". Его объявляют всякий раз, когда столицу страны-агрессора атакуют беспилотники, пишет 24 Канал.
Атака аэродрома в Пскове: в сети появились первые спутниковые снимки после взрывов
В Москве задержали десятки самолетов
Известно, что из-за плана "Ковер" оккупанты перекрыли аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Поэтому задерживаются более 40 рейсов, а некоторые вообще отменены.
Такое действо происходит всякий раз, когда в столицу страны-агрессора долетают беспилотники. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО якобы сбили беспилотник в Воскресенском районе, летевшем в направлении Москвы. По словам Собянина, пострадавших и разрушений нет.
Що таке план "Кавьор"
Что такое план "Ковер"Согласно постановлению российского правительства его объявляют при незаконном пересечении границы, а также с появлением в воздушном пространстве неизвестных объектов. Сам план предполагает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов, кроме военных и спасательных.
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Предыдущие атаки на Россию
- Ночью на 30 августа Россию атаковали дроны – в Пскове произошел взрыв на аэродроме, в результате которого уничтожены 4 военно-транспортных самолета Ил-76, которые используются для того, чтобы быстро опрокидывать личный состав и технику. Также взрывы раздавались в Брянской области – загорелся крупнейший в России производитель микроэлектроники "Кремний ЕЛ". на котором создают детали для ракетных комплексов "Искандер", самолетов и систем ПВО.
- Утром того же дня БПЛА залетели в Москву, из-за чего кафиры перекрыли воздушное пространство и объявили план "Ковер".
- 31 августа в Брянске тоже раздавались взрывы и произошел пожар возле местного телецентра – местные власти заявили о работе ПВО и сбитии двух БпЛА. Однако подробностей о последствиях взрывов пока нет.