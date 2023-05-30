В Москве задерживали украинку, которая хотела вернуть похищенных Россией детей – СМИ

Российские СМИ обнародовали видео с допросом женщины, которая пыталась вернуть похищенных детей домой. Утверждают, что задержанная – сотрудница фонда Save Ukraine.

По информации пропагандистских новостных сайтов, женщину зовут Ольга Гургуля. На видео она рассказала, что по просьбе "волонтера Анастасии" хотела оформить опекунство над двумя несовершеннолетними детьми в Геническе Херсонской области, пишет 24 Канал.

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Женщину депортировали

Пресссекретарь фонда Save Ukraine Ольга Ерохина в комментарии российскому BBC рассказала, что задержанная – крестная мать мальчика, пытавшаяся забрать его и брата из оккупированной Россией Херсонской области. После оформления попечительства женщина должна была вывезти детей сначала в Киев, а затем в Германию.

В фонде рассказали, что сотрудники ФСБ забрали у женщины документы, телефон и два дня допрашивали ее, угрожая тюрьмой. После этого женщину депортировали в Минск и там отпустили. Однако забрать 17-летнего крестника и его брата ей, к сожалению, удалось.

Интересно, что, по словам Ерохиной, задержание и допрос женщины произошло более недели назад, однако видео с допросом начали форсить только сегодня.

Официально фонд не комментировал эту ситуацию,пытается взять комментарий у пресс-секретаря Save Ukraine.

Добавим, что Save Ukraine систематически помогает возвращать украинских детей из России и оккупированных территорий обратно в Украину.

Так, 10 апреля благотворителям удалось вернуть домой 24 ребенка. Во время оккупации Херсонской области российские оккупанты вывезли их в глубь России и оккупированных территорий.

А 22 марта Save Ukraine вернули 17 украинских детей домой. Благотворители рассказали, что сложная логистика, постоянная опасность, линия огня и пересечение нескольких границ для многих родителей превратили возвращение детей в сверхзадачу. Поэтому они обратились за помощью к Save Ukraine.