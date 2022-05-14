В музеях можно: Зеленский ветировал закон о запрете символики России
Источник:Верховная Рада
Владимир Зеленский не подписал закон о запрете российской символики. Президент внес свои предложения в документ.
12 мая глава государства вернул законопроект №7214 в парламент. Он призвал народных депутатов доработать его.
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Что предлагает президент
Зеленский предлагает парламентариям разрешить использование российской символики:
- в экспозициях музеев,
- на тематических выставках,
- библиотечных фондах,
- учебниках,
- в процессе научной деятельности и т.д.
В то же время, глава государства считает, что символику следует запретить использовать не только партиям, но и общественным организациям.
Заметим, речь идет о буквах Z и V, уже ставших символом циничного вторжения российской армии в Украину.
Напомним, что этот законопроект нардепы одобрили 14 апреля. Документ также признал Россию государством-террористом, осуществляющим геноцид украинского народа.Обратите внимание! Недавно указ о запрете российских символов подписал президент Эстонии Алар Карис. Кстати, под запрет попала и старая символика, в частности, георгиевская лента. Нарушителей могут наказать штрафом в размере до 120 евро или даже арестом.
Добавим, что символы оккупантов запретила и Латвия.
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Украинское законодательство: последние новости
- 11 мая Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, позволяющий изымать имущество России или ее резидентов в Украине.
- В парламенте зарегистрировали сразу 3 документа, предлагающих запретить в Украине оборот российского рубля. Также чиновники предлагают запретить производить международные переводы и расчеты валютой государства-агрессора.
- 3 мая нардепы разрешили бойцам территориальной обороны выполнять задания на всей территории Украины, в том числе и в районах боевых действий.
- Парламент освободил от налогообложения вознаграждение за трофейную технику врага, переданную Вооруженным Силам Украины. Речь идет о той технике, которая пригодна для применения.
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