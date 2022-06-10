В МВД не исключают, что Россия может ударить по правительственному кварталу и историческому центру Киева

Российская армия наносит ракетные удары практически по всем городам Украины, поэтому целью кафиров может стать и центр Киева. В то же время, нет угрозы, что Россия повторно осуществит наступление на Киев.

Угрозы повторного наступления России на Киев – нет

Соответствующую информацию озвучил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский. Он заявил, что ракетные удары России в любой момент могут поразить Киев, поскольку целью может стать любое место в Украине.

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Издание The Guardian уточнило заявление Монастырского по поводу потенциальных ракетных ударов России по Киеву. Министр сказал, что россияне могут ударить по правительственному кварталу и историческому центру Киева.

Глава МВД подчеркнул, что в настоящее время нет угрозы повторного наступления российских оккупантов на Киев. По его словам, на северной границе Украины не отмечено сосредоточение войск. Вместе с тем, Монастырский не исключил каких-либо сценариев.

Идет серьезная подготовка – подготовка линии обороны, подготовка войск, которые останутся в Киеве и городе.

– сообщил Монастырский.

Россияне 5 июня ударили по Киеву

Российские захватчики 5 июня в очередной раз атаковали Киев . Войска агрессора ударили по столице Украины утром, выпустив ракеты из Каспийского моря.

Сообщалось, что кафиры, вероятно, нанесли удар с самолетов Ту-95 по Дарницкому и Днепровскому районам столицы.

Подразделения противовоздушной обороны сбили одну вражескую ракету над Обуховским районом Киевской области. К сожалению, другими ракетами вооруженные силы России, как сообщили в МВД, попали в завод и военный объект.

Особенно цинично, что российская ракета, которую они направили на Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что нужно понимать, что угроза для Киева со стороны России теперь будет всегда .

Маляр объясняла, что захват Киева – это самый простой путь для России установить контроль над Украиной . В то же время заместитель Алексея Резникова также констатировала, что в настоящее время угрозы повторного наступления россияне на столицу нет.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Киевской области информировал, что в Киевской области в круглосуточном усиленном режиме работает оперативный штаб . Оборонные линии столичного региона укреплены, а также усилен личный состав украинских военных.

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