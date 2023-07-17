На Востоке горячо на Бахмутском и Купянском направлениях: удается ли врагу контратаковать
Восток Украины остается самым горячим направлением фронта, где продолжаются активные боевые столкновения наших защитников с оккупантами. Да, россияне пытаются вести наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, Силы Обороны удерживают инициативу, проводят наступательные действия и выдавливают врага, передает 24 Канал.
Смотрите также Полгода готовились к наступлению: Рассвет оценил перспективы россиян на Купянском направлении
Что происходит на Востоке
Череватый отметил, что на Восточном направлении у украинских военных есть два самых активных направления, это Бахмутское и Лимано-Купянское направление. Именно в этих направлениях враг пытается переходить инициативу в движении.
Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары. Однако успех остается за украинской стороной,
– сказал спикер.
Кроме того, враг продолжает атаковать позиции украинских защитников и применяет все виды поражения. Так, по словам Череватого, оккупанты за минувшие сутки нанесли более 1 150 артиллерийских ударов со ствольной артиллерии, минометов и РСЗО, произошло 15 боевых столкновений.
Наши Вооруженные Силы также соответствовали впечатляющим позициям захватчиков.
В частности, наши военные уничтожили такую технику россиян:
- 5 единиц автомобильной техники;
- 2 самоходные установки;
- 4 танка;
- 4 БМП;
- 2 миномета;
- 2 БпЛА "Орлан-10";
- 2 дрона-камикадзе "Куб".
К тому же наши защитники ликвидировали 121 оккупанта и еще 256 ранили.
Череватый также сказал, что враг взимает свои резервы в Бахмут и пытается атаковать наших военных. Несмотря на это, украинские военные наблюдают тенденции врага, постоянно поражают его огнем и гасят эти попытки контратаку. Следовательно, за все последнее время у противника успеха не было.
Какие успехи имеют ВСУ в контрнаступлении
- Заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала об успешных наступательных действиях наших военных. Она отметила, что с начала контрнаступления Вооруженные Силы уволили более 210 квадратных километров нашей земле.
- Кроме того, за прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности освобождены почти 18 квадратных километров украинской земли. Из них 10,9 квадратного метра на Таврическом направлении, а 7 – на Бахмутском.
- К тому же 16 июля стало известно, что наши военные имеют новые успехи по деоккупации территорий. В частности, ВСУ взяли под контроль северную часть Старомайорского в Донецкой области.