На Востоке горячо на Бахмутском и Купянском направлениях: удается ли врагу контратаковать

17 июля 2023, 14:40
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Восток Украины остается самым горячим направлением фронта, где продолжаются активные боевые столкновения наших защитников с оккупантами. Да, россияне пытаются вести наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, Силы Обороны удерживают инициативу, проводят наступательные действия и выдавливают врага, передает 24 Канал.

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Что происходит на Востоке

Череватый отметил, что на Восточном направлении у украинских военных есть два самых активных направления, это Бахмутское и Лимано-Купянское направление. Именно в этих направлениях враг пытается переходить инициативу в движении.

Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары. Однако успех остается за украинской стороной,
– сказал спикер.

Кроме того, враг продолжает атаковать позиции украинских защитников и применяет все виды поражения. Так, по словам Череватого, оккупанты за минувшие сутки нанесли более 1 150 артиллерийских ударов со ствольной артиллерии, минометов и РСЗО, произошло 15 боевых столкновений.

Наши Вооруженные Силы также соответствовали впечатляющим позициям захватчиков.

В частности, наши военные уничтожили такую технику россиян:

  • 5 единиц автомобильной техники;
  • 2 самоходные установки;
  • 4 танка;
  • 4 БМП;
  • 2 миномета;
  • 2 БпЛА "Орлан-10";
  • 2 дрона-камикадзе "Куб".

К тому же наши защитники ликвидировали 121 оккупанта и еще 256 ранили.

Череватый также сказал, что враг взимает свои резервы в Бахмут и пытается атаковать наших военных. Несмотря на это, украинские военные наблюдают тенденции врага, постоянно поражают его огнем и гасят эти попытки контратаку. Следовательно, за все последнее время у противника успеха не было.

Какие успехи имеют ВСУ в контрнаступлении

  • Заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала об успешных наступательных действиях наших военных. Она отметила, что с начала контрнаступления Вооруженные Силы уволили более 210 квадратных километров нашей земле.
  • Кроме того, за прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности освобождены почти 18 квадратных километров украинской земли. Из них 10,9 квадратного метра на Таврическом направлении, а 7 – на Бахмутском.
  • К тому же 16 июля стало известно, что наши военные имеют новые успехи по деоккупации территорий. В частности, ВСУ взяли под контроль северную часть Старомайорского в Донецкой области.

Автор: Владислав Кравцов