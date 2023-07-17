На Востоке горячо на Бахмутском и Купянском направлениях: удается ли врагу контратаковать

Восток Украины остается самым горячим направлением фронта, где продолжаются активные боевые столкновения наших защитников с оккупантами. Да, россияне пытаются вести наступление на Бахмутском и Купянском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, Силы Обороны удерживают инициативу, проводят наступательные действия и выдавливают врага, передает 24 Канал.

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Что происходит на Востоке

Череватый отметил, что на Восточном направлении у украинских военных есть два самых активных направления, это Бахмутское и Лимано-Купянское направление. Именно в этих направлениях враг пытается переходить инициативу в движении.

Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары. Однако успех остается за украинской стороной,

– сказал спикер.

Кроме того, враг продолжает атаковать позиции украинских защитников и применяет все виды поражения. Так, по словам Череватого, оккупанты за минувшие сутки нанесли более 1 150 артиллерийских ударов со ствольной артиллерии, минометов и РСЗО, произошло 15 боевых столкновений.

Наши Вооруженные Силы также соответствовали впечатляющим позициям захватчиков.

В частности, наши военные уничтожили такую технику россиян:

5 единиц автомобильной техники;

2 самоходные установки;

4 танка;

4 БМП;

2 миномета;

2 БпЛА "Орлан-10";

2 дрона-камикадзе "Куб".

К тому же наши защитники ликвидировали 121 оккупанта и еще 256 ранили.

Череватый также сказал, что враг взимает свои резервы в Бахмут и пытается атаковать наших военных. Несмотря на это, украинские военные наблюдают тенденции врага, постоянно поражают его огнем и гасят эти попытки контратаку. Следовательно, за все последнее время у противника успеха не было.

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