В направлении Львовской области летело 18 безпилотников: сколько приземлили в пределах региона
Источник:Максим Козицкий
Российская армия ночью 19 сентября массово обстреляла беспилотниками Львовскую область. В конце концов стало известно, что в направлении Львовской области летело 18 ударных БПЛА.
Кроме того, во Львовской ОВ отметили, что в области есть попадание в промышленные склады во Львове. В городе также есть пострадавшие.
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Сколько "Шахедов" сбили во Львовской области
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что ВзК "Запад" сбили 15 российских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в западных областях нашего государства. В то же время, несколько из этих БПЛА сбили и во Львовской области.
Семь ("Шахедов" – 24 Канал) сбили непосредственно в воздушном пространстве Львовской области. Цифры еще могут измениться, информация уточняется,
– сказал он.
Козицкий также рассказал, что есть три попадания в промышленные склады во Львове. К счастью, обошлось без погибших.
"Один пострадавший. Это 26-летний парень, который на момент атаки находился на складе. Его госпитализировали", – подчеркнул Козицкий.
Он отметил, что пострадавший парень находится в состоянии средней сложности. Также, по словам главы Львовской ОВА, на месте находилась женщина, она в госпитализации не нуждалась.
Козицкий также отметил, что на складах есть возгорание в четырех локациях. Пожар до сих пор тушат.
Хочу подчеркнуть, что это обычные промышленные склады. Ничего милитарного на них не хранили,
– подчеркнул глава Львовской области.
Напоследок он поблагодарил Силы ПВО за проделанную работу, а также наших спасателей и правоохранителей, которые оперативно прибыли на место событий и действуют очень слаженно.
Что известно о ночной атаке Львова
- Во время атаки "Шахеды" ночью 19 сентября российские "Шахеды" обнаружили и во Львовской области. Впоследствии очевидцы сообщали о громких звуках взрывов.
- Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в результате массированной атаки беспилотниками в городе есть попадание. Он отметил, что на место происшествия уже выехали спасательные службы.
- Впоследствии Садовый рассказал, что во Львове в результате атаки пострадавший. Это парень, работавший на складе, его уже госпитализировали.