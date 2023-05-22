В НАТО признали преступления России против Украины геноцидом, а кремлевский режим – рашизмом

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом. Также террористический режим в России признан рашизмом.

Решение, как сообщил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев, принято единогласно. Чернев подчеркнул, что декларация, которую добилась украинская делегация на сессии Ассамблеи в Люксембурге, "будет иметь далеко идущие политические последствия".

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В декларации говорится о поддержке вступления Украины в НАТО

Также ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом Альянса, и согласовать следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО.

Это наша дипломатическая победа. Все наши ключевые пожелания по поводу финального текста декларации учтены,

– говорится в сообщении Чернева.

Он рассказал, что в декларации также говорится о поддержке "международного трибунала, и помощи Украине до победы и после нее, и осуждении идеологии рашизма, и восстановлении территориальной целостности, и санкциях, и репарациях, и плане Маршалла, и многом другом".

Глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО добавил, что Украина долго боролась за "прямые и четкие формулировки".

"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", – резюмировал Чернев.

Рада признала рашизм государственной идеологией России