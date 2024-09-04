Ту-95МС врага направляются к пусковым рубежам, продолжается атака ударными БпЛА
Источник:Воздушные силы ВСУ
Поздно ночью 4 сентября появились сообщения о взлете вражеских истребителей в небо. Говорится о самолетах Ту-95МС.
Кроме взлета Ту-95МС, мониторинговые телеграмм-каналы также сообщали и об активности самолетов Ту-22М3. В то же время в ряде областей продолжается атака российскими дронами-камикадзе.
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Что известно об активности вражеской авиации в небе
Воздушные силы в 01:52 4 сентября сообщили, что отмечается активность 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– написали военные.
До этого о взлете Ту-95МС писали также и мониторинговые телеграм-каналы. В телеграм-канале monitor отметили, что выход бортов Ту-95МС на пусковые рубежи ожидается с 03:30 по 04:30, в случае, если рейс боевой. Некоторые мониторы также уже сообщают о 7 бортах самолетов этого типа в небе.
Кроме того, мониторы писали, что 4 единицы истребителей Ту-22М3 летят в направлении потенциальных пусковых рубежей, поэтому есть вероятность, что этот вылет боевой.
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