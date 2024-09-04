Ту-95МС врага направляются к пусковым рубежам, продолжается атака ударными БпЛА

4 сентября 2024, 01:54
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Автор: Владислав Кравцов

Источник:

Воздушные силы ВСУ

Поздно ночью 4 сентября появились сообщения о взлете вражеских истребителей в небо. Говорится о самолетах Ту-95МС.

Кроме взлета Ту-95МС, мониторинговые телеграмм-каналы также сообщали и об активности самолетов Ту-22М3. В то же время в ряде областей продолжается атака российскими дронами-камикадзе.

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Что известно об активности вражеской авиации в небе

Воздушные силы в 01:52 4 сентября сообщили, что отмечается активность 5 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– написали военные.

До этого о взлете Ту-95МС писали также и мониторинговые телеграм-каналы. В телеграм-канале monitor отметили, что выход бортов Ту-95МС на пусковые рубежи ожидается с 03:30 по 04:30, в случае, если рейс боевой. Некоторые мониторы также уже сообщают о 7 бортах самолетов этого типа в небе.

Кроме того, мониторы писали, что 4 единицы истребителей Ту-22М3 летят в направлении потенциальных пусковых рубежей, поэтому есть вероятность, что этот вылет боевой.

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Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграмме.

02:56, 04 сентября

02:47, 04 сентября

Киев – ударный БПЛА в направлении города!

02:45, 04 сентября

Воздушная тревога в Киеве.

02:34, 04 сентября

БПЛА курсом на Бориспольский район Киевской области!

02:29, 04 сентября

Полтава – ударный БПЛА в направлении города!

02:17, 04 сентября

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

02:15, 04 сентября

Воздушная тревога в Житомирской области.

02:04, 04 сентября

Движение ударных БПЛА:

  • БПЛА на севере Киевской области в западном направлении.
  • Несколько групп БПЛА в Черниговской области курсом на Киевскую.
  • БПЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
  • БПЛА на севере Полтавской области курсом на Сумскую.
  • БПЛА на севере Харьковской области в юго-западном направлении.
01:38, 04 сентября

БПЛА на юге Черниговской области курсом на Киевскую!

01:31, 04 сентября

Движение ударных БпЛА:

  • Несколько групп БПЛА в Черниговской области, курс западный.
  • БПЛА в Сумской области.
  • БПЛА на границе Полтавской и Сумской областей.
01:14, 04 сентября

Чернигов – ударный БПЛА в направлении города!

00:57, 04 сентября

Движение ударных БПЛА:

  • БПЛА на Черниговщине курсом на запад.
  • БПЛА через Сумскую область в юго-западном направлении.
22:46, 03 сентября

Движение ударных БПЛА:

  • БПЛА через Сумскую область в западном направлении.
  • БПЛА с Сумской области на Полтавскую.
22:29, 03 сентября

Сумская область – угроза ударных БПЛА!