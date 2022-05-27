Власть должна сделать все, чтобы женщины и дети вернулись в Украину
О том, как он видит будущую Украину, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью.
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Я бы очень хотел, чтобы она была крепкой, независимой, цветущей. Чтобы здесь было очень много детей. Потому что дети – это наше будущее. То, что сегодня на них приходится такая судьба, – очень страшно. Это очень больно. Мне как деду, у которого 9 внуков, на это смотреть очень больно,
– отметил политик.
Он подчеркнул, что чем больше будет детей, тем лучше будет у Украины будущее.
Данилов отметил, что сейчас многие молодые люди, женщины и дети уехали за границу, спасаясь от войны. Поэтому главная задача власти – сделать такие условия, при которых бы все вернулись.
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