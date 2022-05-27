Власть должна сделать все, чтобы женщины и дети вернулись в Украину

О том, как он видит будущую Украину, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал в интервью.

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Я бы очень хотел, чтобы она была крепкой, независимой, цветущей. Чтобы здесь было очень много детей. Потому что дети – это наше будущее. То, что сегодня на них приходится такая судьба, – очень страшно. Это очень больно. Мне как деду, у которого 9 внуков, на это смотреть очень больно,

– отметил политик.

Он подчеркнул, что чем больше будет детей, тем лучше будет у Украины будущее.

Данилов отметил, что сейчас многие молодые люди, женщины и дети уехали за границу, спасаясь от войны. Поэтому главная задача власти – сделать такие условия, при которых бы все вернулись.

Обратите внимание! В результате действий российской армии в Украине погибли по меньшей мере 238 детей , еще 433 – получили ранения. Кроме того, по данным Организации Объединенных Наций, Россия незаконно увезла из Украины 230 тысяч детей. Оккупанты делают это для того, чтобы уничтожить украинскую нацию, лишив ее будущего поколения.

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Последние новости о войне в Украине

По данным Генштаба российские кафиры пытаются закрепиться в Лимане и проводят там разведку. Самые ожесточенные бои ведутся на Лиманском и Бахмутском направлениях.

На Славянском направлении вражеские войска возобновили наступление и обстрел позиций Вооруженных Сил Украины.

В Пентагоне заявили, что, несмотря на численное преимущество, российская армия достигла в Украине лишь незначительного успеха. Из-за поражения военно-политическому руководству государства-агрессорки приходится придумывать новые стратегии. Теперь кафиры хотят захватить дальневосточные области Украины.

Ночью на 27 мая жители Днепропетровщины услышали звуки взрывов . Утром глава ОВА Валентин Резниченко сообщил, что было несколько "прилетов". Враг нанес региону серьезные разрушения. В настоящее время спасатели разбирают завалы.

На Юге украинские военные заставили российский вертолет Ми-24 убегать так и не атаковав. Кроме того, наши воины ликвидировали 35 кафиров и несколько их боевых машин пехоты. В целом ВСУ выполнили в этом регионе более 100 огневых задач.

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