Влада має зробити все, щоб жінки та діти повернулися в Україну
Про те, якою він бачить майбутню Україну, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів у інтерв'ю.
Читайте також На Півдні росіяни невдало атакували авіацією: основне за 93 день війни
Я б дуже хотів, щоб вона була міцною, незалежною, квітучою. Щоб тут було дуже-дуже багато діточок. Тому що діти це наше майбутнє. Те, що сьогодні на них припадає така доля – дуже страшно. Це дуже боляче. Мені як діду, в якого 9 онуків на це дивитися дуже боляче,
– зазначив політик.
Він наголосив, що чим більше буде дітей, тим кращим буде в України майбутнє.
Данілов зазначив, що зараз багато молодих людей, жінок та дітей поїхали за кордон, рятуючись від війни. Тому головне завдання влади – зробити такі умови, за яких би всі повернулися.
Читайте також Треба захищати свободу й уміти користуватися нею, – Зеленський звернувся до українців
Останні новини про війну в Україні
- За даними Генштабу російські окупанти намагаються закріпитися у Лимані та проводять там розвідку. Найзапекліші бої ведуться на Лиманському та Бахмутському напрямках.
- На Слов'янському напрямку вороже військо відновило наступ та обстріл позицій Збройних Сил України.
- У Пентагоні заявили, що попри чисельну перевагу російська армія досягла в Україні лише незначного успіху. Через поразки військово-політичному керівництву держави-агресорки доводитися вигадувати нові стратегії. Тепер окупанти хочуть захопити далекосхідні області України.
- Уночі проти 27 травня мешканці Дніпропетровщини почули звуки вибухів. Зранку голова ОВА Валентин Резніченко повідомив, що було кілька "прильотів". Ворог завдав регіону серйозних руйнувань. Наразі рятувальники розбирають завали.
- На Півдні українські військові змусили російський гелікоптер Мі-24 втікати так і не атакувавши. Крім того, наші воїни ліквідували 35 окупантів та кілька їхніх бойових машин піхоти. Загалом ЗСУ виконали в цьому регіоні понад 100 вогневих завдань.
До теми дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: відео