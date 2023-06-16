В Севастополе внезапно исчезли свет и вода: несколько районов погрузились во тьму

Во временно оккупированном Крыму – проблемы с электроснабжением. В частности, света неожиданно не стало в Севастополе.

Вместе с электричеством выключили воду. Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал.

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В Севастополе исчез свет

Приблизительно в 22:10 в сети начали сообщать о массовом отключении света в Севастополе. Несколько районов города оказались в полной темноте.

Свет исчез после 22:00: видео

Кроме того, в городе отключили воду. Официальных комментариев по этому поводу сначала не было. Однако следует заметить, что сообщения о "хлопке" также не появлялись.

В Севастополе исчез свет: видео

Впоследствии так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на блекаут.

Вижу сообщение о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации отключилась автоматика на подстанции "Севастопольская",

– заявил он.

Света не было и в центральной части города: видео

По словам оккупационного губернатора, специалисты приступили к работе над восстановлением электроснабжения потребителям города Севастополя.

"Им понадобится несколько часов. На месте сейчас работает мой заместитель Евгений Сергеевич Горлов", – подытожил Развожаев.

Местные жаловались и на отсутствие воды: видео

В 22.42 в местных телеграмм-каналах начала появляться информация о том, что подачу электричества возобновили практически везде, кроме Корабельной стороны.

Об этом сообщил так называемый исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Причину сбоя до сих пор выясняют. На подстанции продолжаются работы.

Несколько районов погрузились во тьму: видео

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