Полиция открыла уголовное производство из-за избиения военного в Нежине
- В Нежине полиция расследует избиение военного, которого госпитализировали с телесными повреждениями.
- Событие квалифицируется как хулиганство, продолжается досудебное расследование для установления виновных.
- Похожие нападения на военных произошли также в Киеве и в Винницкой области, где полиция задержала подозреваемых.
В полицию Нежина 20 апреля поступило сообщение от медиков о раненом мужчине. Его доставили в больницу с телесными повреждениями.
На место происшествия прибыли полицейские Нежинского райуправления полиции, передает 24 Канал со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черниговской области. Пострадавшим оказался военнослужащий.
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Виновных уже ищут
Полицейские провели проверку и обнаружили информацию в соцсетях, что неизвестные напали на мужчину и нанесли ему ранения. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, который предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Сейчас продолжается досудебное расследование. Полиция устанавливает причастных к хулиганству и расследует обстоятельства инцидента,
– сообщили в полиции.
К слову, 18 апреля в Киеве жестоко избили военного. На него напали 17-летние подростки, которые сами спровоцировали конфликт. Они повалили его на землю и били ногами. Ему оказали помощь медики.
Похожий случай произошел и в Винницкой области. Там двое мужчин напали на военного, отобрали его рюкзак и избили. Инцидент произошел ночью на железнодорожном вокзале. Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались мужчины из Киева и из Хмельника. Обоим объявили о подозрении.