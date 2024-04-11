Оккупанты ударили по Николаеву баллистикой: количество жертв увеличилось

Днем в Николаеве раздавались взрывы. Вероятно, били баллистикой.

Воздушную тревогу на Николаевщине объявили в 12:01. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Николаевской и Херсонской областей.

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Взрыв в Николаеве

Корреспондентка 24 Канала сообщила, что сначала был один мощный взрыв, а уже после – включили сигнал воздушной тревоги.

В 12:02 в Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности для Николаевской и Херсонской областей.

Ранее, в 12:01, мониторинговые каналы сообщили о пуске баллистических ракет в направлении Вознесенского района.

Взрыв в Николаеве. Выясняем. Предоставим информацию позже,

– говорится в сообщении городского главы Николаева Александра Сенкевича.

Впоследствии председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что по предварительной информации, в результате удара погибли 2 человека, еще 4 пострадали.

Силы обороны юга сообщили, что число погибших и пострадавших увеличилось. Сейчас погибли 4 гражданских лица, еще 5 пострадали.

Они также добавили, что есть повреждения жилых домов и автомобилей в частном секторе. Также зафиксировано повреждение промышленных объектов.

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