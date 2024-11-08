В Николаеве прогремел взрыв: какова причина

В Николаеве вечером 8 ноября прогремел взрыв. Это произошло после объявления в городе воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. До этого было предупреждение об

угрозе баллистики.

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Что известно о взрыве в Николаеве

Воздушную тревогу по всей Николаевской области объявили в 19:37. Воздушные силы писали о возможном применении врагом баллистики.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!

– отметили военные.

Корреспондентка 24 Канала отметила, что взрыв был слышен примерно в 19:42. То есть через 5 минут после объявления тревоги.

Взрыв в городе также подтвердил и мэр Александр Сенкевич. Однако деталей городской голова не предоставил.

"В Николаеве слышен взрыв! Подробности позже", – написал он.

По данным мониторингового телеграм-канала Monitor, взрыв прогремел в пределах Николаева. Авторы канала сказали, что, по предварительным данным, враг для атаки применил 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М", и отметили, что угроза баллистики продолжается до отбоя.

Александр Сенкевич впоследствии написал, что взрыв в Николаеве произошел за пределами города.

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