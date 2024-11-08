В Николаеве прогремел взрыв: какова причина
В Николаеве вечером 8 ноября прогремел взрыв. Это произошло после объявления в городе воздушной тревоги.
Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. До этого было предупреждение об
угрозе баллистики.
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Что известно о взрыве в Николаеве
Воздушную тревогу по всей Николаевской области объявили в 19:37. Воздушные силы писали о возможном применении врагом баллистики.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!
– отметили военные.
Корреспондентка 24 Канала отметила, что взрыв был слышен примерно в 19:42. То есть через 5 минут после объявления тревоги.
Взрыв в городе также подтвердил и мэр Александр Сенкевич. Однако деталей городской голова не предоставил.
"В Николаеве слышен взрыв! Подробности позже", – написал он.
По данным мониторингового телеграм-канала Monitor, взрыв прогремел в пределах Николаева. Авторы канала сказали, что, по предварительным данным, враг для атаки применил 1 баллистическую ракету типа "Искандер-М", и отметили, что угроза баллистики продолжается до отбоя.
Александр Сенкевич впоследствии написал, что взрыв в Николаеве произошел за пределами города.
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Когда россияне в последний раз обстреливали Николаев ракетами
- Российская армия также обстреливала Николаев ракетами типа С-300 ночью 15 октября. Тогда в результате вражеской атаки погибла женщина, а также было более 20 пострадавших граждан.
- Из-за атаки в городе возник пожар. Также пострадал инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Огонь в конце концов удалось потушить спасателям.
- Кроме того, из-за российской атаки также пострадал и дом журналистки 24 Канала Анжелики Байбак. В ее многоэтажке повыбивало стекла и оконные рамы. Сама Анжелика осталась невредимой, однако она отметила, что даже не успела испугаться, но инстинкты сработали первыми, поэтому сразу выбежала в коридор.
- Городской голова Николаева Александр Сенкевич также рассказывал, что в городе планируют отселение людей из поврежденных взрывами домов. А коммунальщики продолжали работать над ликвидацией последствий вражеской атаки. Мэр также отметил, что в район, который обстреляли россияне, уже не впервые пострадал от действий оккупантов.