В Николаеве раздались взрывы: после этого включили сирены

В Николаеве снова раздались взрывы. К сожалению, о воздушной тревоге сообщили только после них.

Соответствующую информацию сообщил Николаевский городской голова Олег Сенкевич. Об этом он написал ориентировочно в 05:00 28 июня.

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В Николаеве раздались взрывы

В городе раздаются взрывы. Все в укрытии. Выясняем всю информацию,

– написал Сенкевич.

Также чиновник добавил, что в 05:02 в городе объявили о воздушной тревоге.

После этого Суспільне обнародовало фотографию и сообщило, что ПВО над Николаевом попало по противнику.

По другим взрывам, ни власть, ни СМИ пока не подавали никакой информации.

Однако известно, что 26 июня в американском Институте изучения войны сообщили, что российские враги на Юге усилили интенсивность обстрелов на 150%. Более того, к сожалению, российские обстрелы почти полностью уничтожили населенные пункты в районе Давидов Брид вдоль восточного берега реки Ингулец.

В Институте изучения войны также сообщили, что:

захватчики усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границы Херсонско-Николаевской области на западном берегу реки Ингулец;

именно такими действиями россияне пытаются отразить недавние контратаки ВСУ.

Однако советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов 26 июня рассказал, что в скором времени будет много хороших новостей с Юга Украины. Объяснил, что это произойдет потому, что:

ВСУ идут в контрнаступление;

а оккупанты только роют окопы и готовятся к обороне;

в дальнейшем ситуация для России будет только ухудшаться, ведь наша ключевая позиция – деоккупировать Юг;

известно, что наши войска, возможно, по некоторым направлениям продвинулись пока не так много – на 15 – 20 километров, однако вперед и это важно;

ВСУ находятся уже близко к Херсону.

Обстрелы Николаевщины: последние новости

В течение 27 июня россияне обстреляли Николаев реактивной системой залпового огня "Ураган". Поражено частные дворы и дома, автомобиль. К счастью, предварительно никто не пострадал. Однако кассетные боеприпасы были разбросаны у остановки общественного транспорта.

26 июня враги "Смерчем" атаковали наши позиции в Николаевской области. Кроме того, уничтожен вражеский беспилотник наводящего оперативно-тактического уровня, который проводил воздушную разведку, чтобы навести артиллерию на Николаев.

25 июня российские захватчики ударили по Николаеву 9 ракетами типа "Оникс". Их запустили с территории временно оккупированного Крыма. Враг снова попал по жилищу мирных людей.

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