В Николаеве раздались взрывы: после этого включили сирены

28 июня 2022 , 05:03
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Источник:

Олег Сенкевич

В Николаеве снова раздались взрывы. К сожалению, о воздушной тревоге сообщили только после них.

Соответствующую информацию сообщил Николаевский городской голова Олег Сенкевич. Об этом он написал ориентировочно в 05:00 28 июня. 

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 В Николаеве раздались взрывы

В городе раздаются взрывы. Все в укрытии. Выясняем всю информацию,
– написал Сенкевич.

Также чиновник добавил, что в 05:02 в городе объявили о воздушной тревоге.

После этого Суспільне обнародовало фотографию и сообщило, что ПВО над Николаевом попало по противнику. 

По другим взрывам, ни власть, ни СМИ пока не подавали никакой информации.

Однако известно, что 26 июня в американском Институте изучения войны сообщили, что российские враги на Юге усилили интенсивность обстрелов на 150%. Более того, к сожалению, российские обстрелы почти полностью уничтожили населенные пункты в районе Давидов Брид вдоль восточного берега реки Ингулец. 

В Институте изучения войны также сообщили, что:

  • захватчики усиливают артиллерийские обстрелы украинских позиций, особенно вдоль границы Херсонско-Николаевской области на западном берегу реки Ингулец;
  • именно такими действиями россияне пытаются отразить недавние контратаки ВСУ.

Однако советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов 26 июня рассказал, что в скором времени будет много хороших новостей с Юга Украины. Объяснил, что это произойдет потому, что:

  • ВСУ идут в контрнаступление;
  • а оккупанты только роют окопы и готовятся к обороне;
  • в дальнейшем ситуация для России будет только ухудшаться, ведь наша ключевая позиция – деоккупировать Юг;
  • известно, что наши войска, возможно, по некоторым направлениям продвинулись пока не так много – на 15 – 20 километров, однако вперед и это важно;
  • ВСУ находятся уже близко к Херсону.

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Автор: Діана Квасневська