Житель Николаевщины продавал трофейное оружие на "черном рынке"

В Николаевской области мужчина собирал оставленное оккупантами оружие. После этого продавал его криминалитету на "черном рынке".

Соответствующую информацию сообщили в Министерстве внутренних дел. Ликвидировали канал сбыта пограничники, проведя оперативную закупку сбоев и боеприпасов.

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В Николаевской области мужчина продавал оружие криминалитету

Организовал уголовный бизнес житель Николаевщины, который забирал оружие из районов ведения боевых действий, оставленное оккупантами,

– говорится в сообщении.

После этого сбывал его на "черном рынке", а "клиентов" искал через знакомых. В частности, среди представителей криминалитета.

Правоохранители провели оперативную закупку огнестрельного оружия и боеприпасов, во время которой был задержан злоумышленник. По их данным:

мужчина хотел сбыть "покупателям" гранатомет, огнемет и 20 гранат Ф-1 за 1 800 долларов;

впоследствии эти деньги у него изъяли правоохранители.

Правонарушителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

– говорится в сообщении.

В МВД объяснили, что проводят досудебное расследование. По статье обвинения мужчине грозит 3 – 7 лет лишения свободы.



В Николаевской области задержали мужчину, который сбывал оружие на "черном рынке" / Фото МВД

Коротко о контрабанде в Украине

13 ноября на Закарпатье в автобусе так называемых "паломников" пограничники обнаружили 300 ящиков сигарет. Их цена – более 6 миллионов гривен. Автобус был полностью "упакован" сигаретами.

Еще в мае 2022 года пограничники на Буковине выстрелами останавливали джип контрабандистов. Нарушители скрылись, оставив вещи в авто. В машине были пачки с сигаретами.

В апреле СБУ в Черкасской области перехватил грузовик, который вез "особый заказ" из Донецкой области в Россию. В нем были комплектующие к военному оборудованию.

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