В Нью-Йорке акула напала на украинку: она в критическом состоянии – СМИ
Источник:New York Post
В Нью-Йорке украинка пострадала от укуса акулы. Сейчас женщина находится в критическом состоянии. Акула откусила ей большой кусок левой ноги.
Акула напала на 65-летнюю Татьяну Колтунюк – уроженку Одессы – когда женщина купалась на пляже Роквей Бич. Подобных трагических инцидентов там не случалось еще с 50-х годов прошлого столетия.
Обратите внимание В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку, катавшуюся на водном мотоцикле
Женщина принялась звать на помощь. Ее крик услышали спасатели. К счастью, они успели спасти Татьяну. Пока женщина находится в критическом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее.
Мы надеемся на полное выздоровление. Хотя это было страшное событие, мы хотим напомнить ньюйоркцам, что укусы акул в Роквее встречаются крайне редко.
– заявили в Нью-Йорке.
Группа дельфинов спасла туриста
В Египте акула-мако напала на мужчину. Она укусила пострадавшего 5 раз подряд. Он начал быстро терять кровь. Мужчина признается, что уже попрощался с жизнью. К счастью, на помощь прибыли дельфины. Именно они вынудили акулу-мако отступить. Впоследствии мужчину вытащили из воды спасатели. Его удалось спасти. Теперь чудом спасенный благодарен дельфинам.