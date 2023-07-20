Громкие взрывы у аэродрома в Новофедоровке: показываем на карте

В городе Новофедоровка, что в аннексированном Крыму 20 июля очевидцы сообщали о громких звуках взрывов. Предварительно эти звуки раздавались вблизи военного аэродрома "Саки".

Сейчас этот аэропорт активно используют оккупанты, которые наносят удары по Югу нашего государства. 24 Канал подробнее расскажет и покажет, где расположены места, в которых было громко.

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Где находится Новофедоровка на карте

После аннексии Крыма в 2014 году россияне разместили на аэродроме "Саки" вблизи Новофедоровки свою военную группировку. В настоящее время там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк Черноморского флота страны-агрессорки.

Где расположен город Новофедоровка: смотрите на карте

Местные телеграм-каналы сообщают, что на этом аэродроме стоят российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30. Самолеты с этого аэродрома Россия использует для атак на Украину, в частности, в бомбардировках Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Где расположен аэродром "Саки": смотрите на карте

Что известно о взрывах в Новофедоровке

Российские телеграмм-каналы 20 июля сообщали о громких звуки взрывов поблизости Новофедоровки в Крыму. Пропагандисты заявляли, что аэродром якобы подвергся "атаки дронами".

Также в сети сообщали о звуках "работы российской противовоздушной обороны". Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заверил, что якобы все цели были уничтожены российскими военными.

Известно, что на аэродроме вблизи Новофедоровки оккупанты учат своих пилотов. Россияне там создали учебно-тренировочный комплекс "НИТЬ".

Кроме того, взрывы раздавались и в других частях оккупированного россиянами Крымского полуострова. В частности, о взрывах говорили и в Симферопольском районе возле поселка Гвардейское. Также звуки взрывов раздавались и в Сакском районе Крыма.