Вблизи Каховской ГЭС слышны взрывы: в городе объявили воздушную тревогу

В Херсонской области снова горячо. Местные сообщают о взрывах днем 12 августа возле ГЭС в Новой Каховке. В самом городе в это время была объявлена воздушная тревога.

Видео, на которых видны клубы дыма, активно начали появляться в соцсетях, передает 24 канал.

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Очевидцы событий утверждают, что оккупантам на Каховские ГЭС было горячо. Заметим, что россияне еще 24 февраля захватили главное здание Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС. На Каховской ГЭС вывесили триколор.

Еще в начале июня стало известно, что захватчики "минируют" Каховскую ГЭС в Херсонской области, поскольку ожидают наступление ВСУ. Такие действия захватчиков создали панику в Новой Каховке, ведь при взрыве на ГЭС жителей накроет волна высотой 16 метров.

Взрывы в Новой Каховке: смотрите видео

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российские оккупанты в первые дни полномасштабного вторжения захватили Каховскую ГЭС, где додумались разместить пункты управления Южного военного округа и 49-й армии. Оккупанты вообще не обращают внимания на поддержку захваченных объектов в безопасном состоянии. Это может привести к экологической катастрофе.

После профессиональных действий ВСУ россияне уже не могут использовать для переправки войск и техники Антоновский мост возле Херсона. Поэтому они пытаются перебрасывать силы через Каховскую ГЭС. В то же время, накапливать их не всегда удается, потому что украинская армия продолжает бить по скоплениям врага.

Где находится Каховская ГЭС: смотрите карту

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