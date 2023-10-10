Награда "Декоммунизация": в Новой Каховке неизвестные подожгли памятник Ленину

Во временно оккупированной Новой Каховке вспыхнул памятник Ленину, который оккупанты привезли с собой еще в 2022 году. Также перед ним появился украинский государственный символ.

Движение сопротивления продолжает борьбу на оккупированной территории – россиянам и коллаборантам очень тревожно от этого. В частности, недавно в Новой Каховке взорвали авто "секретаря" путинской партии "Единая Россия" Владимира Малова.

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Неизвестные подожгли стоящий в Новой Каховке памятник Владимиру Ленину. Россияне установили его на центральной площади еще в прошлом году. В конце апреля россияне решили провести "коммунизацию" Новой Каховки – однако, как сейчас можно увидеть, это не нравится местным.

Также перед горящим памятником на асфальте нарисовали государственный символ Украины – трезуб. Громадный герб с ровно очерченными краями теперь красуется в центре оккупированного города.

Сопротивление на временно подконтрольных россиянам землях продолжается / Сергей Стерненко

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