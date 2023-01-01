Фейерверком по многоэтажке: в Новосибирске встретили Новый год

Россиянин хотел запустить салют, но поджег несколько квартир в многоэтажке. Неизвестно, пострадал ли кто-то.

В сети опубликовали видео с салютами. В российских источниках сообщают, что запускавший фейерверк человек ошибся.

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Виновник инцидента скрылся с места происшествия. Пожар приехали тушить спасатели.

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Новый пожар в Москве

В столице страны-оккупантки загорелся ресторан "Тарас Бульба". Пожар составил 200 квадратных метров. Через огонь часть Москвы окутал дым. Жителей окрестных домов эвакуировали.

Спасатели отметили, что раненых нет, поскольку персонала и гостей в заведении не было.

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