Следом за кораблем и Екатериной: в Одессе дерусифицировали один из районов
Источник:Городской совет Одессы
В четверг, 2 марта, в Одессе прошло заседание историко-топонимической комиссии. Депутатам городского совета рекомендовали переименовать два района областного центра.
Речь идет о Суворовском и Малиновском районах. Какое название они получат – читайте дальше.
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Как переименуют один из районов Одессы
Согласно рекомендациям специалистов, Суворовский район следует теперь назвать Пересыпским.Справочно. Пересыпь – район Одессы, расположенный на песчано-ракушной косе, отделяющей Хаджибейский и Куяльницкий лиман от Черного моря. А Суворовский район назван в честь русского полководца Александра Суворова, до 1924 года назывался Пересыпско-Слободской.
В то же время Малиновский район Одессы (получивший название в честь маршала Советского Союза Родиона Малиновского) может быть переименован в Хаджибейский – в честь исторического названия города.
Отметим, что Александр Суворов (1729 или 1730 – 1800) – русский полководец, основоположник русской военной теории. Родион Малиновский (1898 – 1967) – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.
Что известно о демонтаже памятника Екатерине II
- Летом этого года на сайте президента появилась петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе. Она набрала нужное количество голосов, после чего Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет.
- Городской голова Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II. Мол, нужен компромисс. После чего украинцы начали упрекать его в пророссийской позиции.
- 3 ноября спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук таки анонсировал демонтаж памятника.
- 30 ноября на сессии городского совета депутаты поддержали решение о демонтаже и перенесение памятника "Учредителям Одессы". Тогда же решили, что демонтируют памятник Суворову.
- Напомним, что в конце 2022 года памятник Екатерине II все же демонтировали.