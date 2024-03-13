В Одессе попрощались с моряками, погибшими в результате обстрела порта
Россия 6 марта нанесла циничный удар по портовой инфраструктуре Одессы. В результате обстрела тогда погибли украинские моряки. Их провели в последний путь.
Об этом информирует организация Veterans HUB ODESA. Простились с Героями в Одессе 11 марта, передает 24 Канал.
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Героев провели в последний путь
Как сообщили в организации, 11 марта попрощались с военными моряками, которые погибли в результате обстрела 6 марта. Так, в Одессе попрощались с:
- главным старшиной Станиславом Хохловым,
- старшиной 2 статьи Вячеславом Васильевым,
- младшим сержантом Владимиром Бутовым,
- старшим матросом Юрием Слепченко,
- матросами Петром Корниенко,
- Андреем Лихно.
В Одессе попрощались с моряками, которые погибли в результате ракетного удара / Фото Veterans HUB ODESA
Также 11 марта отдали дань уважения солдату Сухопутных войск Александру Закерничному. Он погиб в бою с врагом на Харьковщине 4 августа 2023 года, однако похоронить Героя удалось только сейчас.
В минувшие выходные в Одессе также прощались с военными моряками, которые погибли в результате ракетного удара. Как сообщили в Veterans HUB ODESA, в последний путь провели старшину 2 статьи Николая Тягия, матроса Виталия Малютина и старшего матроса Александра Коноваленко.
Герои, которых провели в последний путь в минувшие выходные / Фото Veterans HUB ODESA
Россия 6 марта цинично атаковала Одессу
- Оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Под прицелом врага оказалась портовая инфраструктура. Как сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии 24 Каналу, в результате ракетного удара погибли 5 человек, еще несколько – получили ранения.
- Враг нанес ракетный удар во время визита в Одессу Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Тогда премьер-министр Греции заявил, что взрывы прозвучали очень близко и они не успели пройти в укрытие. Взрыв прогремел во время совместной пресс-конференции президента Украины и премьера Греции.
- Как добавила Наталья Гуменюк, россияне, вероятно, атаковали портовую инфраструктуру Одессы ракетой баллистического типа.