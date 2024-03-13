В Одессе прогремел взрыв за мгновение до объявления воздушной тревоги

Утром 13 марта прогремел взрыв в Одессе. Обратим внимание, что воздушную тревогу объявили после этого.

Журналисты 24 Канала обратили внимание на то, что взрыв прогремел буквально за секунду до момента объявления воздушной тревоги. Обратим внимание, что на тот момент воздушную тревогу объявляли только для жителей Одесской области.

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Что известно об атаке Одесской области

О 07:46 журналистка 24 Канала сообщила редакции о том, что в Одессе прогремел взрыв.

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя! Это важно!" – написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в 07:47.

Воздушные силы в 07:48 писали о том, что ракета летит в Одесскую область. В то же время мониторинговые каналы писали о том, что в направлении Одесской области летела ракета Х-59. И что через несколько минут она прекратила свое существование в пределах области.

Ночью россияне атаковали Мирноград

Утром 13 марта глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин рассказал о последствиях ночной атаки региона российскими военными. Он отметил, что в результате обстрела Мирнограда погибли 2 человека и еще 5 получили ранения.

Он добавил, что спасателям удалось вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку. Она чудом не получила физических травм.

Она чудом не получила физических травм. Как уточнил Филашкин, российские военные около 23:00 12 марта сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1". Враг попал в 5-этажку. Известно, что повреждения получили 4 дома.

Известно, что повреждения получили 4 дома. Раненые получают медицинскую помощь. По имеющейся информации, 1 человек находится в тяжелом состоянии. Еще трое – в состоянии средней тяжести.

Еще трое – в состоянии средней тяжести. По состоянию на утро 13 марта на месте происшествия завершили поисковую операцию. Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин отметил, что оставаться в Донецкой области опасно. Он попросил всех беречь себя и эвакуироваться.

Во время воздушной тревоги чрезвычайно важно находиться в укрытии. Оставайтесь там до тех пор, пока не будет объявления об отбое. Если у вас нет возможности перейти в укрытие, то хотя бы воспользуйтесь правилом двух стен. Также ни в коем случае не снимайте работу ПВО и не выкладывайте фото и видео в сеть. Помните, что этим могут воспользоваться враги для корректировки следующих атак.