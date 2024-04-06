В Одессе прогремела серия взрывов
Вечером 6 апреля в Одессе прогремели несколько взрывов. За несколько минут до этого в городе объявили воздушную тревогу.
Около 21:38 в Одессе начали раздаваться взрывы. Местные власти призвали людей соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.
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Россия атаковала Одессу
В 21:36 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики из Крыма. В южных регионах, в частности в Одесской области, объявили воздушную тревогу.
Через несколько минут в городе услышали взрывы.
В 21:40 Силы обороны Юга Украины предупредили, что продолжается боевая работа. Они напомнили, что это также может быть опасно.
Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны и не ориентируйте врага,
– отметили защитники.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призвал жителей города находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Ранее начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире 24 Канала сообщила, что россияне продолжают производить различные ракеты для того, чтобы использовать их по украинским городам. Многие из них хранятся в Крыму и готовы к применению.
Какой баллистикой россияне могут обстрелять Украину из Крыма
- Наталья Гуменюк отметила, что оккупированный Крымский полуостров давно стал для россиян военным хабом, где они хранят немало вооружения. В частности ракеты.
- Врагу удалось собрать ракеты различного класса для баллистических ударов, к примеру в Крыму есть ракеты "Оникс" и "Циркон".
- По словам Гуменюк, южные регионы довольно часто страдали от ударов вражескими "Ониксами". Также россияне уже использовали пять ракет "Циркон" по Украине.
- К слову, 6 апреля Владимир Зеленский назвал количество систем Patriot, необходимое для того, чтобы закрыть Украину полностью. По его словам, необходимо иметь 25 таких систем по 6 – 8 батарей в каждой.