В Одессе прогремели мощные взрывы: работает ПВО

Российские оккупанты поздно вечером 9 октября в очередной раз атаковали Украину. В частности, взрывы слышали в Одессе.

Ни в коем случае не игнорируйте сообщения о воздушной тревоге, призывает 24 Канал. Ведь в результате вражеских обстрелов часто гибнут и получают ранения именно гражданские.

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В Одессе слышали взрывы

Из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в 22:22 объявили воздушную тревогу. В воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне запустили "Шахеды".

Уже в 23.40 в Одессе услышали первые взрывы. Также их слышали в районе Вилкового. По информации местных телеграм-каналов, в Одессе работает ПВО.

Внимание! Атака "Шахедов" с Черного моря на Юг Украины продолжается! Оставайтесь в укрытиях!

– призвали в Воздушных силах в 00:08.

Уже через несколько минут сообщили о повторных взрывах в Одессе.

"Одесситам стоит находиться в укрытиях. Учитывая тенденцию, еще будут слышны звуки взрывов в некоторых районах. Внимательно отнеситесь к безопасности", – отметили в monitor.

В 00:28 в Одессе сообщили о повторных мощных взрывах.

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Как в Украине противодействуют ночным атакам дронов

Недавно начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что во время последней атаки дронов результативность работы сил ПВО была достаточно высокой, несмотря на то, что враг пытался обойти систему ПВО. Захватчики запустили сразу несколько групп "Шахедов", чтобы они рассредоточивали усилия защитников.

Имелись сложные маневры. Вы могли видеть, что наблюдали дроны и над Черкащиной, затем они снова возвращались в южные регионы. Это тактика, которую мы уже видели, изучаем и понимаем, как ей противодействовать. В большинстве случаев нам это удается,

– отметила Гуменюк.

В свою очередь, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, против дронов-камикадзе нужно бороться, поскольку эта осень-зима является рекордной по количеству применения БпЛА типа "Шахед".

"Более 500 в сентябре. За шесть месяцев отопительного сезона в прошлом году было использовано против Украины более тысячи БпЛА. Мы уже имеем полтысячи за один месяц. Против этого оружия нужно серьезно подготовиться", – подчеркнул спикер Воздушных сил.