В Одессе прогремели мощные взрывы: есть пострадавшие

Днем 10 апреля враг в очередной раз цинично атаковал южные области нашего государства. Так, под ударом оказалась Одесса.

В Воздушных силах сообщали об угрозе баллистического вооружения для южных областей. Уже позже в Одессе прозвучало несколько мощных взрывов.

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В Одессе прогремели мощные взрывы

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Ориентировочно в 18:17 мониторинговые каналы сообщили о ракете, которая двигалась в направлении Одессы. Почти сразу в городе раздался сильный взрыв. Однако, к сожалению, почти сразу местные паблики сообщили о повторном взрыве.

Согласно обнародованным данным мониторинговых каналов, российские захватчики могли ударить по городу баллистикой. Отмечается также, что к отбою есть опасность повторных пусков.

Сообщается также, что, вероятно, пуски ракет были из района села Войково, Первомайского района, на территории временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 18.34 воздушная тревога объявлена для Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Донецкой областей.

Что говорят в Одесской ОВА

Первый заместитель главы Одесской ОВА Александр Харлов в 18:50 в эфире телемарафона рассказал, что с утра враг уже применил по городу и области 9 баллистических ракет "Искандер-М".

С того момента известно о 2 пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии. Однако врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

5 минут назад мы получили еще одно трагическое известие о том, что еще двое гражданских лиц пострадали, врачи сейчас борются за их жизнь,

– рассказал он.

Россия активно атакует Одессу и область: коротко