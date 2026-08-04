В Одессе прогремели взрывы: враг ударил баллистикой по рынку

Утром 4 августа Военно-воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического оружия. Под ударом оказалась Одесса. Там прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно об атаке на Одессу?

Прежде всего, отметим, что около 10:37 в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики. Из акватории Черного моря курсом на Одесскую область двигалась ракета. Скоростная цель, как уточняли в Воздушных силах, летела в направлении Одессы/Черноморска.

Взрыв в областном центре прогремел уже в 10:43. К тому же, в Одесскую область продолжили двигаться реактивные БпЛА. Отбой угрозы применения баллистического вооружения дали в 10:57.

Впоследствии Олег Кипер уточнил, что целью окупантов стало людное место вблизи рынка. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура.

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется,

– написал глава Одесской ОВА.

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Напомним также о предварительных атаках на Одессу. Буквально накануне, 3 августа, в городе гремели взрывы. В результате обстрела произошло возгорание на территории одного из объектов. Число пострадавших достигло 16 человек. Кроме того, были повреждены склады, автомобили и автобусы.

А в результате ракетной атаки 31 июля повреждения получила гражданская инфраструктура, в том числе территория одного из предприятий, а также здания больницы и колледжа. Сообщалось о двух пострадавших – 43-летнем мужчине и 72-летней работнице медучреждения.