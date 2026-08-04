Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Одесу?

Передусім зазначимо, що близько 10:37 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики.

З акваторії Чорного моря курсом на Одеську область рухалася ракета. Швидкісна ціль, як уточнювали у Повітряних силах, летіла в напрямку Одеси / Чорноморська.

Вибух в обласному центрі прогримів уже о 10:43. До того ж, на Одещину продовжили рухатися реактивні БпЛА.

Станом на момент публікації інформація про можливі наслідки атаки відсутня. Вочевидь, місцева влада надасть ці дані згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.