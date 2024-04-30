В Одессе прогремели взрывы
Российские оккупанты не унимаются терроризировать города Украины. Так, поздно вечером жители Одессы слышали взрывы.
Об этом сообщила журналистка 24 Канала, которая находится в городе. Детали о взрывах в Одессе читайте в материале.
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Взрывы в Одессе
Российская оккупационная армия ни на день не прекращает атаковать Украину. Поздно вечером во вторник, 30 апреля, в Одессе прогремели взрывы.
В 23:26 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики. Перед этим в Одесской области уже раздавались сигналы воздушной тревоги.
"Угроза применения баллистического вооружения с Юга!", – написали в Воздушных силах.
Уже через 2 минуты жителей Одессы попросили срочно пройти в укрытие.
Одесса – срочно в укрытие!,
– отметили в Воздушных силах.
В 23:31 в городе были слышны взрывы. Буквально через 11 минут в Одессе снова прогремел взрыв.
Уже в 23:46 в Одессе в очередной раз прогремел взрыв. Журналистка 24 Канала, которая находится в городе, отмечает, что он был очень сильный.
Оставайтесь в укрытиях до отбоя! Еще один пуск!,
– сообщили в 23:48 в Воздушных силах.
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Оккупанты ударили по Одессе 29 апреля: кратко
- Российская армия обстреляла Одессу вечером в понедельник, 29 апреля. Удар оккупанты нанесли ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом, то есть российские офицеры сознательно совершили атаку на мирных украинцев. Впоследствии стало известно о повреждении жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
- По состоянию на 30 апреля известно о 5 погибших из-за атаки врага, а также погиб собака.
- В результате удара российских захватчиков погиб проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.
- Известно, что также произошло возгорание в одесском "замке Гарри Поттера" – Дворце студентов Одесской юридической академии.